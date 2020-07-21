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Алаба торгується з Баварією за свою відданість мюнхенському клубу

14:17 - Читать на русском
Алаба торгується з Баварією за свою відданість мюнхенському клубу
Девід Алаба / Фото ФК Баварія

Захисник Баварії Девід Алаба мріє завершити кар'єру у німецькому гранді, але висуває свої умови.

Продовжуються перемовини між Баварією та представниками Девіда Алаби щодо подальшої співпраці, повідомляє Sport1.

Баварія ризикує втратити Алабу цього літа – захисник вже обрав новий чемпіонат

Відомий агент Піні Захаві та батько 28-річного оборонця вимагають у мюнхенців прописати у новому контракті австрійця зарплату понад 20 млн євро на рік, на що клуб не спішить погоджуватись. Сам Девід обіцяє виступати за Баварію до завершення своєї кар'єри, якщо його фінансові апетити будуть задоволені.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 28 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Девід Девід Алаба Баварія Баварія Німеччина Піні Захаві
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