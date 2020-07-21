Алаба торгується з Баварією за свою відданість мюнхенському клубу

Захисник Баварії Девід Алаба мріє завершити кар'єру у німецькому гранді, але висуває свої умови.

Продовжуються перемовини між Баварією та представниками Девіда Алаби щодо подальшої співпраці, повідомляє Sport1.

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Відомий агент Піні Захаві та батько 28-річного оборонця вимагають у мюнхенців прописати у новому контракті австрійця зарплату понад 20 млн євро на рік, на що клуб не спішить погоджуватись. Сам Девід обіцяє виступати за Баварію до завершення своєї кар'єри, якщо його фінансові апетити будуть задоволені.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 28 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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