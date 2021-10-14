У таборі Реала зіткнулися з серйозними проблемами в захисній ланці.

Австрійський оборонець Девід Алаба зазнав пошкодження у національній команді та не зможе допомогти Реалу у найближчих матчах, повідомляє Marca.

Це створює серйозну проблему для "вершкових", адже у їхньому лазареті перебувають ще два захисники – Едер Мілітао та Дані Карвахаль. Раніше зазначалось, що з табору збірної Бельгії пошкодженим повернувся півзахисник Еден Азар, а з головної команди Франції – Едуардо Камавінга.

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Нагадаємо, 19 жовтня Реал завітає до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря, початок зустрічі о 22:00.

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