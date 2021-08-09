Алаба поділився секретом швидкої адаптації в Реалі
13:32 - Читать на русском
Літній новачок мадридського Реала Девід Алаба поділився емоціями від першого виступу в складі "вершкових".
"Секрет моєї адаптації – команда.
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Одноклубники влаштували мені хороший прийом, і мені було неймовірно приємно дебютувати за Реал. У грі я почувався дуже комфортно, задоволений своїм дебютом", – зізнався австрієць у коментарі офіційному сайту клубу.
Нагадаємо, що Девід Алаба перебрався в Мадрид 1 липня у статусі вільного агента. До цього він провів 12 сезонів у складі мюнхенської Баварії.
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