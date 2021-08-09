"Секрет моєї адаптації – команда.

Алаба заробить у Реалі більше 100 млн євро – відомі таємні деталі контракту екс-лідера Баварії

Одноклубники влаштували мені хороший прийом, і мені було неймовірно приємно дебютувати за Реал. У грі я почувався дуже комфортно, задоволений своїм дебютом", – зізнався австрієць у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що Девід Алаба перебрався в Мадрид 1 липня у статусі вільного агента. До цього він провів 12 сезонів у складі мюнхенської Баварії.

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