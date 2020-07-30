Алаба обрав несподіваний варіант продовження кар'єри

Одним із таких варіантів є іспанська Барселона, повідомляє Diario Sport. Австрієць сам запропонував свої послуги каталонцям, адже його не влаштовує ситуація в Баварії.

Алаба торгується з Баварією за свою відданість мюнхенському клубу

Малоймовірно, що він стане гравцем "блаугранаc" вже цього міжсезоння, проте такий варіант можливий наступного літа. Тоді Алаба стане вільним агентом. Барселона нібито теж не проти такого підсилення. Боси каталонців вважають, що захисник ідеально підійде під стиль їхньої гри.

Нагадаємо, що Давід Алаба в цьому сезонів провів за мюнхенців 38 матчів у всіх турнірах, відзначився 2 голами та стільки ж разів асистував.

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