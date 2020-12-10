Австрійський оборонець мюнхенців разом зі своїм агентом склав шорт-лист із чотирьох клубів, з якими планує вести перемовини щодо трансферу.

Челсі заманює Алабу трирічним контрактом

Як інформує Bild, у своєрідний список бажань Девіда Алаби увійшли чотири європейські гранди – Реал, Барселона, Челсі та ПСЖ. Цікаво, що ці клуби теж проявляють інтерес до гравця.

Раніше повідомлялося, що серед претендентів на австрійця, окрім вищезгаданих грандів, є ще Ліверпуль, Манчестер Сіті та Ювентус. Зауважимо, Алаба та Баварія ніяк не можуть домовитись про продовження контракту, який розрахований до червня 2021 року.

У Мюнхені 28-річний оборонець провів майже всю свою кар'єру. У поточному сезоні він зіграв 15 поєдинків за Баварію у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом.

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