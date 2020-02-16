toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Алаба натякнув на можливий переїзд в АПЛ – суперник збірної України має свій улюблений клуб в Англії

16 лютого 14:50 835 Читать на русском
Алаба натякнув на можливий переїзд в АПЛ – суперник збірної України має свій улюблений клуб в Англії
Девід Алаба / офіційний сайт Бундесліги

Захисник Баварії Девід Алаба поділився планами на майбутнє.

"Подивимося, що трапиться. Добре знаю англійську Прем'єр-лігу, оскільки стежив за нею, коли був молодим.

Тренер Баварії Флік відповів на чутки про можливий перехід Алаби у Челсі

Вболівав за лондонський Арсенал. Патрік Вієйра був одним з улюблених футболістів. Зараз не думаю про це занадто багато, але можу уявити себе і не в Баварії", – цитує Алабу The Times.

Нагадаємо, 27-річний австрієць захищає кольори Баварії з 2011-го. Його чинний контракт розрахований до літа 2021 року. В поточному сезоні Бундесліги Алаба провів 16 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ

blog_ava
"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону
16 лютого
6067
Теги
Арсенал Арсенал Баварія Баварія Німеччина Трансфери Девід Алаба Девід Алаба Трансфери Баварії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
33
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук