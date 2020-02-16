Алаба натякнув на можливий переїзд в АПЛ – суперник збірної України має свій улюблений клуб в Англії

Захисник Баварії Девід Алаба поділився планами на майбутнє.

"Подивимося, що трапиться. Добре знаю англійську Прем'єр-лігу, оскільки стежив за нею, коли був молодим.

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Вболівав за лондонський Арсенал. Патрік Вієйра був одним з улюблених футболістів. Зараз не думаю про це занадто багато, але можу уявити себе і не в Баварії", – цитує Алабу The Times.

Нагадаємо, 27-річний австрієць захищає кольори Баварії з 2011-го. Його чинний контракт розрахований до літа 2021 року. В поточному сезоні Бундесліги Алаба провів 16 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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