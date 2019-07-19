Алаба може перейти в Барселону – трансферу сприяє вагомий фактор

Захисник Баварії Давід Алаба потрапив у сферу зацікавлень Барселони. При цьому вірогідність трансферу оцінюють достатньо високо.

Барселона слідкує за лівим захисником Баварії Давідом Алабою. 27-річний захисник може покинути Мюнхен цього літа у пошуках нового виклику.

80-мільйонний трансфер Люки Ернандеса, який може зіграти і зліва, може посприяти відходу Алаби. Барселона, яка шукає конкурента Жорді Альбі на лівий фланг захисту, звернула увагу на австрійця. Баварія проводить активне омолодження складу (клуб вже покинули Рібері, Роббен та Хуммельс), а черговою жертвою цього процесу цілком може стати і Алаба.

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Раніше пріоритетом "блаугранас" був захисник Бетіса Фірпо, проте висока трансферна вартість латераля (25 млн євро) може змусити Барселону відмовитись від підписання Хуніора, повідомляє Mundo Deportivo.

Підвищує ймовірність переходу Алаби у Барселону ще один фактор – захисник відмовляється продовжувати контракт з чемпіоном Німеччини. Каталонцям про це відомо, адже Баварія вже отримувала від них запит щодо трансферу Алаби, проте відмовилась відпускати багаторічного основного гравця.

Контракт Алаби з Баварією чинний ще 2 сезони. У складі "ротен" австрієць 8 разів виграв чемпіонат Німеччини, а також став переможцем Ліги чемпіонів 2012/13.

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