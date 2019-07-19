toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Алаба може перейти в Барселону – трансферу сприяє вагомий фактор

11:11 419 Читать на русском
Алаба може перейти в Барселону – трансферу сприяє вагомий фактор
Давід Алаба / ФК Баварія

Захисник Баварії Давід Алаба потрапив у сферу зацікавлень Барселони. При цьому вірогідність трансферу оцінюють достатньо високо.

Барселона слідкує за лівим захисником Баварії Давідом Алабою. 27-річний захисник може покинути Мюнхен цього літа у пошуках нового виклику.

80-мільйонний трансфер Люки Ернандеса, який може зіграти і зліва, може посприяти відходу Алаби. Барселона, яка шукає конкурента Жорді Альбі на лівий фланг захисту, звернула увагу на австрійця. Баварія проводить активне омолодження складу (клуб вже покинули Рібері, Роббен та Хуммельс), а черговою жертвою цього процесу цілком може стати і Алаба.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

Раніше пріоритетом "блаугранас" був захисник Бетіса Фірпо, проте висока трансферна вартість латераля (25 млн євро) може змусити Барселону відмовитись від підписання Хуніора, повідомляє Mundo Deportivo.

Підвищує ймовірність переходу Алаби у Барселону ще один фактор – захисник відмовляється продовжувати контракт з чемпіоном Німеччини. Каталонцям про це відомо, адже Баварія вже отримувала від них запит щодо трансферу Алаби, проте відмовилась відпускати багаторічного основного гравця.

Контракт Алаби з Баварією чинний ще 2 сезони. У складі "ротен" австрієць 8 разів виграв чемпіонат Німеччини, а також став переможцем Ліги чемпіонів 2012/13.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Головні новини футболу 18 липня: Маліновський голом та асистом дебютував за Аталанту, черговий топ-трансфер Ювентуса
07:00
1049
Теги
Іспанія Трансфери Головне Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Трансфери Чемпіонату Німеччини Фірпо Хуніор Фірпо Хуніор Німеччина Трансфери Баварії Давід Алаба Давід Алаба Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сенегал – Алжир: анонс та прогноз на фінал КАН-2019
    Світ — 08:001457 Сенегал – Алжир: анонс та прогноз на фінал КАН-2019
10
год
:
19
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук