Алаба – головна трансферна мета Барселони на позицію лівого захисника

Барселона хоче підвищити конкуренцію на лівому фланзі оборони.

Барселона розглядає варіант з придбанням захисника Баварії Давіда Алаби. Таким чином каталонці хочуть підвищити конкуренцію на лівому фланзі захисту, де грає Жорді Альба, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що зірковий австрієць сам запропонував свої послуги "блаугранас" через своїх агентів. Також босам Барселони подобається універсальність футболіста.

До слова, у минулому сезоні в активі Алаби 43 поєдинки за Баварію в усіх турнірах, де 27-річний футболіст забив 3 рази та віддав 7 результативних передач.

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