Аль-Шабаб знову не дозволив Бущану подивитися за своєю сухою перемогою
Аль-Шабаб обіграв Аль-Ухдуд у матчі 27-го туру чемпіонату Саудівської Аравії (2:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Чемпіонат Саудівської Аравії, 27-й тур
Аль-Шабаб – Аль-Ухдуд – 2:0
Голи: Гуанка, 12, Гамдалла, 45+4 (з пенальті)
Український воротар Георгій Бущан знову не потрапив до стартового складу Аль-Шабаба – ба більше, не було його і в заявці на гру з Аль-Ухдудом. Це пов'язано з лімітом на легіонерів у саудівському чемпіонаті. Головний тренер команди Фатіх Терім змушений чергувати іноземців і відмовляти їм у праві бути заявленими на матч.
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Аль-Шабаб впорався з 11-ю командою чемпіонату і без Бущана. Воротар господарів Абдулла Маюф відіграв "на нуль".
Аль-Шабаб залишається на 6-му місці турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. У наступному турі на команду чекає претендент на чемпіонство Аль-Хіляль.
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