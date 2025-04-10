Чемпіонат Саудівської Аравії, 27-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Ухдуд – 2:0

Голи: Гуанка, 12, Гамдалла, 45+4 (з пенальті)

Український воротар Георгій Бущан знову не потрапив до стартового складу Аль-Шабаба – ба більше, не було його і в заявці на гру з Аль-Ухдудом. Це пов'язано з лімітом на легіонерів у саудівському чемпіонаті. Головний тренер команди Фатіх Терім змушений чергувати іноземців і відмовляти їм у праві бути заявленими на матч.

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Аль-Шабаб впорався з 11-ю командою чемпіонату і без Бущана. Воротар господарів Абдулла Маюф відіграв "на нуль".

Аль-Шабаб залишається на 6-му місці турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. У наступному турі на команду чекає претендент на чемпіонство Аль-Хіляль.

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