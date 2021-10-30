Катарський гранд змушений був робити публічну заяву щодо майбутнього Хаві Ернандеса на посту головного тренера клубу. Йому пророкують відхід у Барсу.

"Керівництво команди повідомляє, що Хаві має дворічний контракт із клубом, він повністю зосереджений на прийдешніх матчах команди, щоб зберегти наше лідерство у лізі та захистити титул", – йдеться у заяві прес-служби.

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Напередодні повідомлялось, що 41-річний іспанець узгодив з керівництвом Аль-Садда свій відхід у Барселону та повідомив про це рішення гравців. Втім, у таборі 14-разового чемпіона Катару попросили Хаві затриматись ще на дві зустрічі – проти Аль-Ахлі Дохи і Аль-Духайля.

До слова, зараз Хаві Ернандеса у Барселоні "підстраховує" Серхі Бархуан. Його Жоан Лапорта призначив тимчасовим тренером і саме він, вочевидь, буде на тренерському містку "блаугранас" в матчі ЛЧ проти Динамо у Києві.

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