Хав'єр Грасія став новим головним тренером Аль-Садда, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді 51-річний фахівець замінив Хаві Ернандеса, який очолив Барселону. Останнім клубом Грасії була Валенсія, також у нього є досвід роботи в Уотфорді, Малазі, Олімпіакосі та інших клубах.

"Я знаю, що тут зробив Хаві як гравець та тренер. Ми збережемо атакувальний настрій і намагатимемося бути агресивними на половині поля суперника", – відреагував Грасія на своє призначення.

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