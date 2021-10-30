Керівник прес-служби катарського клубу Ахмед Аль-Ансарі відреагував на інформацію про неминуче повернення Хаві у столицю Каталонії на місце звільненого Рональда Кумана.

"Ми не маємо офіційних пропозицій від інших. Будь-який хоч трохи професіональний клуб має розпочати переговори з іншою стороною щодо футболіста чи тренера з чинним контрактом", – цитує Аль-Ансарі La Vanguardia.

Аль-Садд зробив заяву щодо повернення Хаві в Барселону

Напередодні повідомлялось, що 41-річний іспанець узгодив з керівництвом Аль-Садда свій відхід у Барселону та проінформував про це рішення гравців. Втім, пізніше катарці виступили з офіційною заявою, що Хаві зосереджений на підготовці до найближчих зустрічей чемпіонату.

До слова, зараз "блаугранас" очолює Серхі Бархуан. Його Жоан Лапорта призначив тимчасовим тренером, допоки не владнаються усі нюанси з поверненням Хаві Ернандеса.

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