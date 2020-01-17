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Аль-Садд Хаві став володарем Кубка наслідного принца Катару

17 січня 20:25 307 Читать на русском
Аль-Садд Хаві став володарем Кубка наслідного принца Катару
Хаві / AFP

Катарський Аль-Садд виграв другий трофей під керівництвом легендарного Хаві.

Хаві разом зі своїм Аль-Саддом розгромив Аль-Духайль (4:0) у фіналі Кубка наслідного принца Катару.

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Справа була зроблена ще в першому таймі, коли Нам відкрив рахунок в матчі, а Бунеджа оформив дубль ще до перерви. Крапку в матчі ударом з пенальті поставив Афіф.

Таким чином, це другий трофей у тренерській кар'єрі Хаві. У серпні його підопічні виграли Кубок шейха Яссіма.

Зазначимо, що у розіграші Кубка наслідного принца Катару беруть участь чотири найкращі за підсумками чемпіонату команди. Чемпіон грає з клубом, який посів четверте місце, а друга і третя команди країни зустрічаються між собою. Півфінали складаються з двох матчів, а фінал – з одного.

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Світ Аль-Духайль Аль-Духайль Хаві Ернандес Хаві Ернандес Аль-Садд Аль-Садд
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