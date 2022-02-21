Аль-Садд ефектною перемогою 8:2 захистив титул чемпіона – перший титул Грасії
19:43 - Читать на русском
Катар дізнався ім'я тріумфатора сезону 2021/22. Ним стала команда Хав'єра Грасії.
У поєдинку чемпіонату Катару Аль-Садд розгромив Аль-Ахлі із рахунком 8:2 і став недосяжним для суперників за кілька турів до фінішу.
Хамес влаштував шоу в Катарі – допоміг врятувати життя супернику, красиво оформив дубль і асист
Таким чином, Аль-Садд став чемпіоном і захистив свій титул. Цей тріумф став 16-м в історії клубу. Команду очолює Хав'єр Грасія, для якого цей титул став першим в тренерській кар'єрі.
Нагадаємо, 51-річний іспанський фахівець замінив на тренерському містку Хаві Ернандеса, який тепер працює в Барселоні.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter