У поєдинку чемпіонату Катару Аль-Садд розгромив Аль-Ахлі із рахунком 8:2 і став недосяжним для суперників за кілька турів до фінішу.

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Таким чином, Аль-Садд став чемпіоном і захистив свій титул. Цей тріумф став 16-м в історії клубу. Команду очолює Хав'єр Грасія, для якого цей титул став першим в тренерській кар'єрі.

Нагадаємо, 51-річний іспанський фахівець замінив на тренерському містку Хаві Ернандеса, який тепер працює в Барселоні.