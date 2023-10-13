"Його перехід, безумовно, став великим землетрусом. Це був дуже амбітний і блискучий крок від нашого клубу. Це була колективна робота.

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Щоб переконати таку велику зірку, як Кріштіану, ви повинні представити йому хороший проект. Справа не тільки в грошах. Кріштіану – легенда. Щоразу, коли ви перевіряєте його цифри, ви дивуєтеся. Здається, у цього хлопця немає меж. У нього є багато амбіцій. Ви повинні запропонувати йому можливість продовжити його дивовижний шлях у світі футболу – і це те, що ми зробили.

Найбільше мене вражає те, наскільки він відданий справі. Рівень професіоналізму, який він демонструє щохвилини в клубі та поза ним, уся інфраструктура, яку він будує у своєму будинку, щоб мати найкраще відновлення, щоб бути в найкращому стані. Мене також вражає, наскільки він простий з усіма в клубі. Але він дуже заточений на конкуренцію. А такі люди люблять перемагати", – цитує Салазара Goal.

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