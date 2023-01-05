Керівництво Аль-Насра визначилося, який із восьми легіонерів клубу буде принесений у жертву заради можливості зареєструвати Кріштіану Роналду.

"Зайвим" футболістом виявився капітан збірної Камеруну Венсан Абубакар, інформує журналіст італійського Sky Sport Руді Галетті. Аль-Наср розірвав контракт з форвардом і вже зареєстрував Кріштіану Роналду в статусі гравця команди.

Аль-Наср не може зареєструвати Роналду через ліміт на легіонерів

Португалець став дев'ятим легіонером у складі саудівського клубу, і для нього не було вільного місця у списку реєстрації іноземних гравців. Для звільнення цього місця клуб мав позбутися будь-якого іншого легіонера.

Нагадаємо, володар п'яти "Золотих м'ячів" поставив підпис під контрактом на 2,5 сезони, зарплатня за рік становитиме близько 200 мільйонів євро.

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