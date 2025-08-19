Аль-Наср обіграв Аль-Іттіхад (2:1) у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії. Перед цією зустріччю Карім Бензема заявив, що переможцем у вівторок стане найкращий гравець, натякаючи на себе: "Кріштіану – один з найвидатніших гравців... але завтра переможе найкращий". Ці слова явно не сподобалися Аль-Насру.

Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили

"Він прославився, перебуваючи в його тіні. І він вирішив, що сьогодні він буде найкращим?" – написав саудівський клуб на своєму офіційному акаунті в Твіттері.

Кріштіану Роналду і Карім Бензема провели разом дев'ять сезонів в Реалі та досягли з іспанським грандом величезних успіхів.