Аль-Наср без Кріштіану Роналду обіграв австрійський Санкт-Йохан у контрольному матчі з рахунком 5:2. Саудівці пропустили першими, але це не завадило їм забити цілих п'ять голів у ворота суперника.

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Голами відзначилися Мане, Гаріб, Сімакан і Аль-Сулейхім. Ще в одному випадку австрійці забили самі собі.

Цей матч став дебютним для головного тренера команди Жорже Жезуша. Далі Аль-Наср чекає товариський матч проти Тулузи, а потім зустріч за Суперкубок проти Аль-Іттіхада.