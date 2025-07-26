Аль-Наср Роналду розгромив суперника в першому матчі під керівництвом нового тренера
20:02 - Читати іншою мовою
Дебют Жорже Жезуса на посаді тренера Аль-Насра завершився найкращим чином.
Аль-Наср без Кріштіану Роналду обіграв австрійський Санкт-Йохан у контрольному матчі з рахунком 5:2. Саудівці пропустили першими, але це не завадило їм забити цілих п'ять голів у ворота суперника.
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Голами відзначилися Мане, Гаріб, Сімакан і Аль-Сулейхім. Ще в одному випадку австрійці забили самі собі.
Цей матч став дебютним для головного тренера команди Жорже Жезуша. Далі Аль-Наср чекає товариський матч проти Тулузи, а потім зустріч за Суперкубок проти Аль-Іттіхада.
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