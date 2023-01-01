"Це більше, ніж просто творення історії. Це підписання не лише надихне наш клуб досягати найбільших вершин, а й надихне наші лігу, націю, майбутні покоління, хлопців та дівчат бути найкращою версією себе.

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Кріштіану, ласкаво просимо в Аль-Наср – твій новий дім", – написала прес0служба клубу під час оголошення трансферу.

Нагадаємо, вчора португалець підписав контракт на 2,5 роки з космічною зарплатнею, яка з бонусами може сягати 200 мільйонів євро на рік. Аль-Наср бореться за чемпіонство у Саудівській Аравії, яке не може завоювати вже три роки поспіль.

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