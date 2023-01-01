Аль-Наср озвучив мотиви підписання Роналду
Пресслужба саудівського клубу, який оформив головний трансфер зими, оцінила значення цієї події для усієї країни.
"Це більше, ніж просто творення історії. Це підписання не лише надихне наш клуб досягати найбільших вершин, а й надихне наші лігу, націю, майбутні покоління, хлопців та дівчат бути найкращою версією себе.
Роналду міг поїхати на інший край світу – відомий ще один клуб, який давав астрономічні гроші зірці
Кріштіану, ласкаво просимо в Аль-Наср – твій новий дім", – написала прес0служба клубу під час оголошення трансферу.
Нагадаємо, вчора португалець підписав контракт на 2,5 роки з космічною зарплатнею, яка з бонусами може сягати 200 мільйонів євро на рік. Аль-Наср бореться за чемпіонство у Саудівській Аравії, яке не може завоювати вже три роки поспіль.
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