За інформацією The Telegraph, Аль-Наср хоче посилити лінію півзахисту, і футболіст Челсі вважається "їхньою мрією". Стверджується, що сума цього трансферу може перевищити 100 мільйонів фунтів. 23-річний еквадорець став єдиним гравцем Челсі, який виходив у стартовому складі у всіх матчах англійської Прем'єр-ліги в цьому сезоні.

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"Наразі я думаю, що він один найкращий або один із найкращих опорних півзахисників у світі. Він грає фантастично. Найкраще в Мойзесі – це те, що кожен день він серйозно працює, він дуже скромний, дуже добрий, чемний, він фантастичний хлопець", – зазначав нещодавно наставник Челсі Енцо Мареска.

Кайседо приєднався до Челсі 2023 року і підписав 8-річний контракт.

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