Боси Аль-Іттіхада ведуть переговори з Хаві, інформує журналіст Маттео Моретто. Повідомляється, що 45-річний фахівець є одним з головних кандидатів на заміну Лорану Блану, який був звільнений після поразки від Аль-Насра в чемпіонаті Саудівської Аравії (0:2).

Згідно з джерелом, Хаві – не єдиний кандидат на вакантну посаду.

Нагадаємо, що він залишається без роботи з тих пір, як покинув Барселону після закінчення сезону 2023/24. Хаві скрупульозно підходить до вибору свого наступного місця роботи. Так, раніше він відмовив Байєру після того, як "фармацевти" звільнили Еріка Тен Хага.

