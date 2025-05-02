"Сині" вилетіли з азійської ЛЧ від Аль-Ахлі, програвши з рахунком 1:3. У національному чемпіонаті справи йдуть не найкращим чином – відставання від Аль-Іттіхада на шість очок.

Угода Анчелотті зі збірною Бразилії зірвалася – тренер Реала має інший сенсаційний варіант на 50 млн за сезон

Як інформує A Bola, Аль-Хіляль вирішив звільнити Жорже Жезуша з посади тренера негайно через погані результати. Португалець з "синіми" здобув титул чемпіона Саудівської Аравії у милому сезоні, а також двічі вигравав Суперкубок та Кубок.

Після того, як збірній Бразилії не вдалося домовитися з Карло Анчелотті, Жезуш став головним кандидатом на посаду наставника "селесао".

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