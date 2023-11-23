Аль-Хіляль продовжує пошуки зіркового атакувального гравця, який замінив би травмованого Неймара. Бразилець зазнав серйозної травми коліна і вибув з гри приблизно на рік. Як інформує Diario Sport, посилаючись на саудівські ЗМІ, Аль-Хіляль звернув свою увагу на правого вінгера Барселони Рафінью.

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Це вже вдруге, коли Аль-Хіляль зацікавився Рафіньєю. Минулого літа бразилець відмовився переїжджати до Саудівської Аравії – він мріє продовжувати грати за "блаугранас".

Сам Рафінья не демонструє стабільності в цьому сезоні. Спортивний директор клубу Деку чекав від вінгера істотного прогресу, але бразилець поки що не демонструє поліпшення своєї ігрової форми. Повідомляється, що якщо каталонці отримають гідну пропозицію щодо Рафіньї, то будуть готові щонайменше розглянути її.

Рафінья перейшов у Барселону з Лідса влітку 2022 року за 57 млн євро, не враховуючи бонуси.

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