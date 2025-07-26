Форвард Ньюкасла Александр Ісак все ближче до відходу з команди.

Після відмови летіти з Ньюкаслом на передсезонні збори Александр Ісак отримав щедру пропозицію від Аль-Хіляля, повідомляє The Guardian.

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Саудівський клуб пропонує шведу зарплату приблизно в 600 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що зробить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Але божевільна фінансова пропозиція не переконала Ісака, який ще хоче пограти на найвищому рівні. 25-річний форвард відхилив божевільний контракт і бажає спробувати свої сили в Ліверпулі. Проте цінник, який вивісили боси Ньюкасла, може бути не по кишені "червоним". Йдеться про щонайменше 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

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