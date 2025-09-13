Аль-Хіляль та Аль-Кадісія зустрічалися в другому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт про гру й результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 2-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Кадісія – 2:2

Голи: Нуньєс, 49 Невеш, 73 (пен.) – Бонсу Баа, 6, Кіньйонес, 50

Аль-Хіляль врятувався у грі проти Аль-Кадісії в рамках другого туру чемпіонату Саудівської Аравії. Команда Жорже Жезуша невдало розпочала гру, пропустивши вже на шостій хвилині зустрічі – забив Бонсу Баа.

️ BUUUTTT ! Bonsu Baah



Le ghanéen ouvre le score dans ce choc !



6’ | Al Hilal 0 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/WgBz0caXs8 — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Аль-Хіляль намагався з усіх сил зрівняти рахунок, але голкіпер Аль-Кадісії Коен Кастельс був на висоті й зберіг ворота сухими в першому таймі.

Вже на старті другої сорокап'ятихвилинки екс-гравець Ліверпуля Дарвін Нуньєс зрівняв рахунок в зустрічі з передачі Малкома.

️ BUUUTTT ! DARWIN NUÑEZ



Il égalise et inscrit son tout premier but en Roshn Saudi League !



49’ | Al Hilal 1 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/xpbCYBsTVx — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Не пройшло й хвилини, як Аль-Кадісія знову була попереду – Хуліан Кіньйонес зробив на табло 2:1 на користь гостей.

Далі Аль-Кадісія почала відбиватися, проте на 73-й хвилині Сєргєй Мілінковіч-Савіч заробив пенальті для Аль-Хіляля, який реалізував Рубен Невеш.

️ BUUUTTT ! Ruben Neves



Al Hilal revient au score et le match est loin d’être fini ! La celebration… ️



73’ | Al Hilal 2 - 2 Al Qadsiah https://t.co/N3fjsBAF1U pic.twitter.com/TPyN95luQy — SPL (@ActuSPL) September 13, 2025

Підопічні Жезуша навіть могли виривати перемогу, але Кастельс кілька разів виручив свою команду, залишивши рахунок нічійним – 262..