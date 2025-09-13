Аль-Хіляль вирвав нічию проти Аль-Кадісії – гол невдахи Ліверпуля, рятівний пенальті гравця збірної Португалії
Аль-Хіляль та Аль-Кадісія зустрічалися в другому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт про гру й результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 2-й тур
Аль-Хіляль – Аль-Кадісія – 2:2
Голи: Нуньєс, 49 Невеш, 73 (пен.) – Бонсу Баа, 6, Кіньйонес, 50
Клуб Бензема оформив підсилення на понад 20 млн – Мілан не повірив у гравця, який забив у першому ж матчі
Аль-Хіляль врятувався у грі проти Аль-Кадісії в рамках другого туру чемпіонату Саудівської Аравії. Команда Жорже Жезуша невдало розпочала гру, пропустивши вже на шостій хвилині зустрічі – забив Бонсу Баа.
Аль-Хіляль намагався з усіх сил зрівняти рахунок, але голкіпер Аль-Кадісії Коен Кастельс був на висоті й зберіг ворота сухими в першому таймі.
Вже на старті другої сорокап'ятихвилинки екс-гравець Ліверпуля Дарвін Нуньєс зрівняв рахунок в зустрічі з передачі Малкома.
Не пройшло й хвилини, як Аль-Кадісія знову була попереду – Хуліан Кіньйонес зробив на табло 2:1 на користь гостей.
Далі Аль-Кадісія почала відбиватися, проте на 73-й хвилині Сєргєй Мілінковіч-Савіч заробив пенальті для Аль-Хіляля, який реалізував Рубен Невеш.
Підопічні Жезуша навіть могли виривати перемогу, але Кастельс кілька разів виручив свою команду, залишивши рахунок нічійним – 262..