Аль-Хіляль у феєричному матчі здобув путівку в півфінал азійської ЛЧ, забивши 7 голів – екс-зірка АПЛ оформив 1+2
Аль-Хіляль познущався з Гвангю (7:0) у чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Азійська ЛЧ, чвертьфінал
Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Гвангю (Південна Корея) – 7:0
Голи: Мілінковіч-Савіч, 6, Леонардо, 25, Аль-Давсарі, 33, 84, Мітровіч, 55, Малком, 79, Аль-Хамдан, 86
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Аль-Хіляль легко розібрався з представником Південної Кореї. Саудівський клуб здобув блискучу перемогу, забивши сім голів. Дубль у свій актив записав Аль-Давсарі, а зірки європейського футболу відзначилися забитими м'ячами. Алєксандар Мітровіч, який виступав в АПЛ, оформив 1+2 за системою гол+пас.
Аль-Хіляль у півфіналі азійської ЛЧ зіграє з переможцем пари Аль-Ахлі – Бурірам.
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