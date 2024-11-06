Аль-Хіляль підтвердив, що Неймар пропустить наступні чотири-шість тижнів після того, як сканування виявило у бразильського нападника розрив підколінного сухожилля. Форвард нещодавно повернувся після 12-місячної перерви після операції на передній хрестоподібній зв'язці та у своєму другому матчі за саудівський клуб отримав нову травму.

Неймар висловився про своє нове ушкодження після травми, через яку пропустив цілий рік: "Лікарі попереджали мене"

Саудівський клуб підтвердив, що нападник, найімовірніше, не зможе грати до Різдва. У середу в іспанській пресі з'явилася інформація про те, що клуб з Ер-Ріяда розглядав можливість розірвання контракту з Неймаром у січні.

"Це нормально, що таке відбувається через рік після тієї травми, лікарі вже попереджали мене, тому мені потрібно бути обережним і мати більше ігрового часу", – прокоментував Неймар свою травму.

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