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Аль-Хіляль Развана Луческу переміг у першому матчі фіналу азійської Ліги чемпіонів

11:03 259 Читать на русском
Аль-Хіляль Развана Луческу переміг у першому матчі фіналу азійської Ліги чемпіонів
Андре Каррільйо / FOX Sports Asia

У першому матчі фіналу Ліги чемпіонів Азії Аль-Хіляль вдома обіграв японську Ураву Редс.

Ліга чемпіонів Азії, фінал, перший матч

Аль-Хіляль – Урава Редс – 1:0

Гол: Каррільйо, 70.

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Перемогу підопічним Развана Луческу приніс гол екс-форварда англійського Уотфорда Андре Каррільйо. Також у складі команди із Саудівської Аравії вийшли на поле Себастьян Джовінко та Бафетімбі Гоміс.

Другий матч фіналу відбудеться 24-го листопада в Японії.

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