Саудівська Аравія, 11 тур

Аль-Халідж – Аль-Хіляль – 3:2

Голи: Аль Салем, 45, 47, Мартінш, 85 – Леонардо, 12, Мітровіч, 37

Відколи влада Саудівської Аравії закинула у футбол незліченну суму грошей, на внутрішній арені ніхто не міг зрівнятися з Аль-Хілялем. Він не просто забирав усі трофеї, а навіть не програвав жодного матчу. Однак усі серії рано чи пізно завершуються.

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Гра проти Аль-Халіджа почалася за сценарієм фаворита, який на 37-й хвилині вів 2:0. Можливо, Аль-Хіляль занадто повірив у власну силу, але цієї переваги виявилося мало. Суперник зумів забити три голи й більше не пропустити. Перша поразка Аль-Хіляля в Саудівській Аравії з 23 травня 2023 року. Безпрограшна серія тривала 57 матчів.

Завдяки сенсаційному результату в цьому матчі може змінитися лідер турнірної таблиці чемпіонату. Якщо Аль-Іттіхад з Карімом Бензема завтра переможе Аль-Фатех, то вийде на поточне перше місце.