Аль-Хіляль помпезно представив Неймара і сенсаційно втратив очки, гольове мовчання Бензема триває
Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад зіграли свої матчі 2-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Не обійшлося без несподіванок.
Чемпіонат Саудівської Аравії, 2 тур
Аль-Хіляль – Аль-Фейха – 1:1
Голи: Аль-Хамдан, 20 – Сакала, 15
Аль-Іттіхад – Аль-Таї – 2:0
Голи: Хамдалла, 54, Аль-Амрі, 90+1
Аль-Хіляль перед початком матчу з Аль-Фейхою помпезно представив своїм уболівальникам Неймара та інших новачків. Бразилець, як і Ясін Буну, у заявку на гру не потрапив, а його партнери пропустили швидкий гол. На 15-й хвилині Сакала ударом з гострого кута вразив ворота Аль-Хіляля.
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Підопічні Жорже Жезуса блискавично відігралися. Аль-Хамдан зрівняв рахунок, але це був останній успіх господарів. Аль-Хіляль володів м'ячем майже 80% ігрового часу, проте більше забити не зміг. 1:1 – один із фаворитів чемпіонату втратив очки.
Аль-Іттіхад після розгрому Ігора Йовічевіча у першому турі приймав Аль-Таї. Чинному чемпіону довелося непросто, але свою перевагу Карім Бензема і Ко все ж довели. Все вирішили два голи на початку та в кінці другого тайму. Бензема знову не відзначився голом, але його команда йде без втрат у чемпіонаті – 6 очок та сумарні 5:0 у двох матчах.
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