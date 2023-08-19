Чемпіонат Саудівської Аравії, 2 тур

Аль-Хіляль – Аль-Фейха – 1:1

Голи: Аль-Хамдан, 20 – Сакала, 15

Аль-Іттіхад – Аль-Таї – 2:0

Голи: Хамдалла, 54, Аль-Амрі, 90+1

Аль-Хіляль перед початком матчу з Аль-Фейхою помпезно представив своїм уболівальникам Неймара та інших новачків. Бразилець, як і Ясін Буну, у заявку на гру не потрапив, а його партнери пропустили швидкий гол. На 15-й хвилині Сакала ударом з гострого кута вразив ворота Аль-Хіляля.

Йовічевіч знову зазнав невдачі у Саудівській Аравії – ефектний гол і екс-кіпер Мілана опустили хорвата на дно

? JOGADAÇA INDIVIDUAL E QUE GOLAÇO DO SAKALA!



A ZEBRINHA VAI PASSEANDO NA ARÁBIA SAUDITA! AL FAYHA NA FRENTE!pic.twitter.com/moDZAgIt8p — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 19, 2023

Підопічні Жорже Жезуса блискавично відігралися. Аль-Хамдан зрівняв рахунок, але це був останній успіх господарів. Аль-Хіляль володів м'ячем майже 80% ігрового часу, проте більше забити не зміг. 1:1 – один із фаворитів чемпіонату втратив очки.

Аль-Іттіхад після розгрому Ігора Йовічевіча у першому турі приймав Аль-Таї. Чинному чемпіону довелося непросто, але свою перевагу Карім Бензема і Ко все ж довели. Все вирішили два голи на початку та в кінці другого тайму. Бензема знову не відзначився голом, але його команда йде без втрат у чемпіонаті – 6 очок та сумарні 5:0 у двох матчах.

Роналду з Аль-Насром зазнав другої поразки поспіль, Джеррард знову відсвяткував перемогу