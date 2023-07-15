Серб Алєксандар Мітровіч близький до переїзду в Саудівську Аравію. Фулхем бажає отримати за футболіста солідні гроші.

Саудівський Аль-Хіляль продовжує збирати зірок європейського футболу у своєму складі . Азійці хочуть підписати сербського форварда Алєксандара Мітровіча, який виступає за лондонський Фулхем.

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Повідомляється, що саудити вже узгодили умови особистого контракту з сербом. Однак, керівництву Аль-Хіляля не вдається домовитися з "дачниками". Перший запит у 30 мільйонів євро цього тижня був відхилений англійцями – вони вимагають за перехід 28-річного футболіста 50 мільйонів. Про це пише Ніколо Скіра.

Минулого сезону Мітровіч забив 14 голів та зробив дві результативні передачі у 24 матчах АПЛ. Також форвард запам'ятався поштовхом арбітра в матчі Кубка Англії, за який був дискваліфікований на тривалий термін.

Нагадаємо, в складі Аль-Хіляля уже виступають Сергєй Мілінковіч-Савіч, Каліду Кулібалі та Рубен Невеш.

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