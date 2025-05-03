Прес-служба Аль-Хіляля повідомила про розірвання контракту з тренером у своїх соцмережах. Команду тимчасово очолить колишній помічник Жезуша – Мохаммад аль-Шальхуб.

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Раніше з'явилася інформація, що 70-річний Жезуш може очолити національну збірну Бразилії, яка не змогла домовитися з Карло Анчелотті. Португалець очолив Аль-Хіляль у 2023 році, минулого сезону команда під керівництвом Жезуша стала чемпіоном Саудівської Аравії та здобула Кубок Короля.

У поточному сезоні Аль-Хіляль посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в доробку команди 62 залікові пункти після 29-ти турів чемпіонату. Відставання від лідера, Аль-Іттіхада, становить шість очок.

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