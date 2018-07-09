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Аль-Хелаїфі пояснив, чому Буффон обрав ПСЖ

20:13 339 Читать на русском
Аль-Хелаїфі пояснив, чому Буффон обрав ПСЖ
Джанлуїджі Буффон / ФК Парі Сен-Жермен

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував перехід до складу гранда досвідченого кіпера Джанлуїджі Буффона.

"Буффон – великий голкіпер, у нього багато досвіду. Джіджі обрав ПСЖ, щоб завоювати нові трофеї", – цитує Аль-Хелаїфі офіційний твіттер Парі Сен-Жермен.

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Нагадаємо, що Буффон офіційно став гравцем ПСЖ минулого тижня. 40-річний воротар підписав із парижанами контракт за схемою 1+1. За неофіційною інформацією, у Франції італієць зароблятиме 8 млн євро за сезон.

У понеділок Буффон провів перше тренування у складі Парі Сен-Жермен. Також кіпер заявив, доведе, що все ще є хорошим голкіпером. Новий сезон у французькій Лізі 1 стартує на початку серпня.

Теги
Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Нассер Аль-Хелаїфі
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