Аль-Фатех Коваля вилетів з Кубка Саудівської Аравії – українець не зумів відбити жодного пенальті

Абха у рамках 1/4 фіналу Кубка Саудівської Аравії на власному полі здолала Аль-Фатех і не дозволила команді українця пройти у півфінал змагань. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Саудівської Аравії

Абха – Аль-Фатех – 1:1 (основний час)

Голи: Бгуїр, 30 (пен.) – Саадан, 51

Додатковий час – 0:0

Серія пенальті – 5:3

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Український голкіпер Максим Коваль вийшов за свою команду зі стартових хвилин і провів на полі увесь поєдинок. Однак його майстерності не вистачило, аби допомогти своїй команді пробитися у наступний раунд змагань.

Аль-Фатех пропустив вже у першій половині зустрічі: арбітр зафіксував порушення у штрафному майданчику гостей і призначив пенальті – Саад Бгуїр впевнено переграв Максима. У другому таймі півзахисник Аль-Фатеха Марван Саадан рахунок зрівняв і команди перевели гру в овер-тайм. Додатковий час закінчився безгольовою нічиєю і розпочалась серія післяматчевих пенальті.

На жаль, наш кіпер не зміг відбити бодай один удар і Аль-Фатех, поступившись з рахунком 5:3, вилетів з турніру. До слова, воротар господарів у серії одинадцятиметрових також не демонстрував дива, однак йому допомогла неточність гостей – півзахисник Аль-Фатеха Хуссейн Аль-Нахлі банально не влучив у ворота.

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