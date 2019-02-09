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Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-Шабаб

20:25 151 Читать на русском
Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-Шабаб
Максим Коваль / ФК Аль-Фатех

Максим Коваль відіграв повний матч у складі Аль-Фатеха і допоміг своїй команді переграти Аль-Шабаб.

Саудівська Аравія. Прем'єр-ліга, 19 тур

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Ченіхі, 88

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Аль-Фатех вдома приймав Аль-Шабаб у матчі чемпіонату Саудівської Аравії. Максим Коваль та Нікіта Корзун відіграли повний матч. Господарі вирвали перемогу зусиллями Ібрахіма Ченіхі.

Аль-Фатех після 19 турів перебуває на 8 сходинці в турнірній таблиці, набравши 25 очок.

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Головне Українці за кордоном Світ Максим Коваль Максим Коваль Нікіта Корзун Нікіта Корзун Аль-Шабаб Аль-Шабаб Аль-Фатех Аль-Фатех
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