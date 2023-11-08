Аль-Айн у своєму твіттері повідомив про розрив контракту з Альфредом Схрьодером за обопільною згодою.

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Нідерландець замінив Сергія Реброва на чолі Аль-Айна у липні цього року, пропрацювавши в клубі з ОАЕ трохи понад 4 місяці.

Зазначимо, що Аль-Айн наразі посідає третє місце в чемпіонаті ОАЕ, маючи в активі 15 очок. Відставання від лідерів становить 2 пункти. В азійській Лізі чемпіонів команда лідирує у групі A, маючи 12 балів після 4 турів.

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