Аль-Айн звільнив тренера, який замінив Реброва в ОАЕ
8 листопада 17:08 - Читать на русском
Наставник Альфред Схрьодер офіційно покинув Аль-Айн.
Аль-Айн у своєму твіттері повідомив про розрив контракту з Альфредом Схрьодером за обопільною згодою.
Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024 – є 2 дебютанти
Нідерландець замінив Сергія Реброва на чолі Аль-Айна у липні цього року, пропрацювавши в клубі з ОАЕ трохи понад 4 місяці.
Зазначимо, що Аль-Айн наразі посідає третє місце в чемпіонаті ОАЕ, маючи в активі 15 очок. Відставання від лідерів становить 2 пункти. В азійській Лізі чемпіонів команда лідирує у групі A, маючи 12 балів після 4 турів.
Шахтар мав бити Барсу 4:0, Матвієнко продає одноклубника за 90 млн – нагадали Динамо 1997, Ракицький проситься у збірну
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter