Аль-Айн визначився з наступником Реброва – працював у Барселоні і приводив до чемпіонства клуб Яремчука
Нідерландський фахівець Альфред Схрьодер може стати новим наставником "босів".
Аль-Айн визначився з наступником Сергія Реброва на посаді головного тренера команди, повідомляє UAEkick.
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За інформацією джерела, еміратський клуб близький до підписання контракту з нідерландським фахівцем Альфредом Схрьодером.
До слова, нині 50-річний наставник перебуває без роботи. Останньою його командою був Аякс, який він покинув у січні цього року. Також він встиг потренувати Твенте, Хоффенхайм та Брюгге (який привів до чемпіонства), а також працював асистентом Рональда Кумана у Барселоні.
Нагадаємо, контракт Реброва з Аль-Айном спливає 30 червня 2023 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що 48-річний українець вже підписав угоду про співпрацю з національю збірною України, про що офіційно оголосять найближчим часом.
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