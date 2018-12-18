Аль-Айн у серії пенальті переміг Рівер Плейт, ставши першим фіналістом Клубного чемпіонату світу

Напружений півфінал Клубного чемпіонату світу між Аль-Айном та Рівер Плейтом завершився сенсаційним вильотом аргентинського суперклубу.

Клубний чемпіонат світу 2018/2019, 1/2 фіналу

Рівер Плейт – Аль-Айн – 2:2 (пен 4:5)

Голи: Борре, 11, 16 – Берг, 3, Кайо, 51

Матч між чинним переможцем Копа Лібертадорес проти чемпіона ОАЕ мав однозначного фаворита в обличчі легендарного арегентинського клубу – але саме у його ворота пройшов перший гол. Аль-Айн активно розпочав, заробивши вже на 1-й хвилині перспективний штрафний, а на 2-й – кутовий, подачу з якого на ближній штанзі замкнув відомий швед Маркус Берг. 0:1 – такого повороту подій ніхто не очікував.

Втім, Рівер Плейт швидко оговтався. Спочатку двома дальніми ударами з правого флангу Гонсало Мартінес перевірив сітку із зовнішнього боку, а на 11-й м'яч доторкнувся і до внутрішнього – це Рафаель Борре вдало зіграв на добиванні після свого ж замикання метрів з 11-ти. Через п'ять хвилин Борре взагалі вивів Рівер уперед, отримавши передачу на хід у штрафний та пробивши точно у дальній нижній кут – 2:1! Надалі гра проходла під контролем аргентинців, але на 26-й хвилині Аль-Айн міг відігратись після потужного пострілу Ель-Шахата з меж штрафного – Армані зумів витягнути його з-під поперечини. Вже у компенсований час Ель-Шахат зрівняв рахунок, однак його гол відеоасистентам рефері довелося відмінити через офсайд.

На старті другого тайму Аль-Айн несподівано захопив ініціативу, став високо пресингувати та діяти швидко. Це принесло успіх: на 51-й хвилині Шіотані віддав своєчасну передачу з лівого флангу на хід Кайо, а той увійшов у штрафний, красиво прибрав Майдану та несподівано пробив у ближній кут – 2:2! Марсело Гальярдо одразу ж випустив на поле Енцо Переса та Хуана Кінтеро, що дозволило заспокоїти гру й створити серію моментів у відповідь: так, на 59-60-й хвилинах Борре двічі пробивав з близької відстані, а на 63-й Кінтеро стріляв з дальньої – всі ці удари потягнув Халід Ейса. Тиск Рівера не зменшився, що на на 68-й вилилося у пенальті: Каско увірвався у штрафний з лівого флангу та був знесений Мохамедом Ахмадом, але Гонсало Мартінес з "точки" пробив у поперечину!

Завершення другого тайму вийшло дуже нервовим, але дещо бідним на моменти. У Рівера можна згадати хіба що момент на 73-й хвилині, коли Борре підхопив м'яч на правому краю карного майданчика та віддав на Пратто під удар з гострого кута, але Ейса не дав себе переграти. Аль-Айн же намагався зловити аргентинців на контратаках, але арабам не вистачало останнього пасу. Зрештою, свисток арбітра сигналізував, що матч перейде в овертайми.

У екстра-таймах ініціативу тримав більш досвідчений та готовий фізично Рівер Плейт, який як мінімум двічі міг відкрити рахунок. Так, на 95-й хвилині Де Ла Крус пробив з дистанції над поперечиною, а на 97-й Майдана після подачі Кінтеро переправив м'яч у напрямі дальнього кута – не вистачило кількох сантиметрів. Крім того, вихід один в один запоров Пратто, а у другому екстр-таймі Пінола промахнувся з кількох метрів при замиканні кутового. Аль-Айн шокував Рівер на 118-й хвилині зі штрафного: Ахмад ударом практично з трьох метрів під поперечину замкнув подачу, однак Армані парирував цей постріл!

Зрештою, справа дійшла до пенальті, в якому все вирішив останній удар. Араби забили всі свої "точки", а удар Енцо Переса витягнув блискучий Халід Ейса. Таким чином, саме Аль-Айн вийшов у фінал клубного чемпіонату світу, в якому доведеться зустрітися з переможцем пари Касіма – Реал Мадрид.