Чемпіонат ОАЕ, 16-й тур

Аль-Айн – Бані Яс – 2:0

Голи: Гуанка, 47, Рахімі, 86

До лідера чемпіонату завітав середняк, але нічого серйозного протиставити йому не зумів. Команда Сергія Реброва до перерви була активною, але реалізувати свої моменти не змогла – Бані Яс рятував кіпер. У другому таймі він вже був безсилий.

Ребров вп'яте поспіль став тренером місяця в ОАЕ – Аль-Айн привітав наставника розгромом

Влучними виявились постріли Гуанки та Рахімі, ще один гол було скасовано після перегляду VAR через положення поза грою. Після фінального свистка Аль-Айн усім колективом гучно і красиво дякував вболівальникам, яких прийшло чимало на цей поєдинок.

الرقم الصعب في استاد هزاع بن زايد #نادي_العين pic.twitter.com/LG8Vhb5M1b — نادي العين (@alainfcae) February 18, 2022

Перемога дозволила "босу" набрати 39 очок і закріпитись на вершині турнірної таблиці чемпіонату, перевага над Аль-Вахдою, яка йде другою, складає 6 залікових балів.

Аталанта оформила камбек проти Олімпіакоса в ЛЄ – трудовий матч Маліновського, який корисно поділився рятівними кутовими