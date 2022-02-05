Підопічні Реброва повернулись до переможної ходи, розбивши Хорфаккан у матчі 14-го туру чемпіонату ОАЕ. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 14-й тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 4:1

Голи: Рахімі, 19, Лаба, 41, (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50

Аль-Айн вперше поступився у чемпіонаті під керівництвом Сергія Реброва у минулому турі. Окрім цього, команда ще й вилетіла з Кубка Президента, тож реабілітовуватись потрібно було якомога швидше. Жертвою Аль-Айна став Хорфаккан. На 19 хвилині Рахімі відкрив рахунок у зустрічі, а перед перервою Лаба реалізував пенальті.

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Початок другого тайму вийшов несподіваним, адже Нассер скоротив відставання. Втім, Гуанка через 9 хвилин легко переправив м'яч у ворота, а Лаба добив суперника.

Таким чином, Аль-Айн набрав 33 очки та зберіг відрив від Аль-Вахди у 6 пунктів. Хорфаккан же залишився десятим з 15 балами.

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