Аль-Айн не зміг перемогти аутсайдера чемпіонату ОАЕ Аль-Урубу в матчі 18-го туру першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 18-й тур

Аль-Айн – Аль-Уруба – 1:1

Голи: Рафаель Перейра, 88 – Мадан, 38

Підопічні Сергія Реброва досить несподівано втратили очки у матчі з передостанньою командою першості – Аль-Урубою. Перша половина була за аутсайдером – Мадан на 38 хвилині несподівано відкрив рахунок у зустрічі.

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Аль-Айн володів шаленою перевагою – 28 ударів проти 2 у суперника. Проте, забити вдалось лише одного разу. Рятівником став Перейра, який замкнув навіс з флангу на 88 хвилині.

Таким чином, команда Реброва набрала 43 очки та залишилась на першому місці, а Аль-Уруба з 10 пунктами розташувалась на передостанній сходинці.

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