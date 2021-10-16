Лише травма завадила досвідченому оборонцю Андрею Бурке перейти до команди Мірчі Луческу.

Центральний захисник ЧФР Клуж та збірної Румунії Андрей Бурке міг опинитися в Динамо, повідомляє Prosport.ro.

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Влітку інтерес до 28-річного оборонця проявляв особисто Мірча Луческу, однак трансферу перешкодила травма коліна Бурке. Нині Андрей, який бажає переїхати в інший чемпіонат, відновився і вже повернувся на поле. З пропозицією щодо гравця одразу виступив Аль-Айн Сергія Реброва, який запропонував за футболіста 2 млн євро.

Нагадаємо, контракт Бурке з ЧФР Клуж розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює захисника у 3,3 мільйони євро.

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