Аль-Айн Реброва може перехопити захисника збірної Румунії, якого хотіло Динамо
Лише травма завадила досвідченому оборонцю Андрею Бурке перейти до команди Мірчі Луческу.
Центральний захисник ЧФР Клуж та збірної Румунії Андрей Бурке міг опинитися в Динамо, повідомляє Prosport.ro.
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Влітку інтерес до 28-річного оборонця проявляв особисто Мірча Луческу, однак трансферу перешкодила травма коліна Бурке. Нині Андрей, який бажає переїхати в інший чемпіонат, відновився і вже повернувся на поле. З пропозицією щодо гравця одразу виступив Аль-Айн Сергія Реброва, який запропонував за футболіста 2 млн євро.
Нагадаємо, контракт Бурке з ЧФР Клуж розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює захисника у 3,3 мільйони євро.
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