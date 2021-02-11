Аль-Ахлі зустрічався з Палмейрасом в рамках поєдинку за третє місце клубного ЧС. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат світу, матч за третє місце

Аль-Ахлі – Палмейрас – 0:0 (пен. 3:2)

Луїс Адріано з Палмейрасом яскраво відсвяткував перемогу у Кубку Лібертадорес – відео справжнього шаленства

Палмейрас був очевидним фаворитом зустрічі, і бразильці демонстрували певну перевагу протягом матчу, але конвертувати свій потенціал у забитий м'яч номінальним гостям так і не вдалось.

Єгиптяни у свою чергу грамотно оборонялись та змогли перевести гру у серію післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї виявились влучнішими саме гравці єгипетського клубу. Варто відзначити, що у складі Палмейраса не зміг реалізувати свій 11-метровий колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано, а вирішальний промах на совісті екс-зірки Інтера та Ювентуса Феліпе Мело.

Нагадаємо, долю головного трофею турніру вирішать між собою Баварія та мексиканський Тігрес.

Баварія проти найкращого гравця Америки – прислухався до Б'єлси, скинув короля МЛС, вразив Кака