Саудівський Аль-Ахлі та японський Кавасакі Фронтале зустрілись у фіналі Азійської Ліги чемпіонів. Результат та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Азійська Ліга чемпіонів 2024/25, фінал

Аль-Ахлі (Саудівська Аравія) – Кавасакі Фронтале (Японія) – 2:0

Голи: Галену, 35, Кессьє, 42

Аль-Ахлі та Кавасакі Фронтале у півфіналі Азійської ЛЧ здолали Аль-Хіляль та Аль-Наср відповідно. У складі Аль-Ахлі вистачає зіркових гравців, які зробили собі ім'я в Європі. Це і колишній воротар Челсі Едуар Менді, екс-хавбек Мілана Франк Кессьє, колишній форвард Ліверпуля Роберто Фірміно, екс-зірка Ман Сіті Ріяд Марез. Є й менш розкручені гравці: екс-захисники Ювентуса та Роми Мері Деміраль та Рожер Ібаньєс, екс-вінгер Порту Галену (у 2 матчах із Шахтарем в ЛЧ 2023/24 оформив 4 голи та 3 асисти) та колишній форвард англійського Брентфорда Айвен Тоуні.

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Рахунок у зустрічі був відкритий на 35-й хвилині. Галену обігрався з Фірміно та вирішив пробити метрів з 23-х – м'яч ідеально закрутив в дальню дев'ятку. А вже через 7 хвилин подвоїв перевагу Кессьє. Тепер Фірміно на правому краю штрафного прокинув захиснику поміж ніг та навісив у район воротарського, де екс-хавбек Мілана перестрибнув усіх – 2:0!

Японці ж так і не змогли нав'язати боротьбу зірковому супернику, не завдавши жодного удару в площину з 7 спроб. Для порівняння: Аль-Ахлі мав 16 ударів загалом, а 7 з них прийшлись у площину. Таким чином, саме Аль-Ахлі став володарем Азійської Ліги чемпіонів 2024/25.

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Galeno goes top bins with an INCREDIBLE strike to give Al-Ahli the lead in the AFC Champions League final pic.twitter.com/SYlnGInBlN — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2025

Franck Kessié rises above the rest and powers it home to double Al-Ahli's lead in the AFC Champions League Final pic.twitter.com/eDNqrgu1Py — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2025

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