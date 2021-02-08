Аль-Ахлі зустрічався з Баварією у півфіналі клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу Аль-Ахлі – Баварія на "Футбол 24".

Аль-Ахлі – Баварія – відео голів та огляд матчу / Фото Баварія

Мюнхенці без особливих проблем впорались з єгипетським Аль-Ахлі пробились до фіналу клубного ЧС.

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Героєм матчу став головний форвард Баварії Роберт Лєвандовскі. 32-річний поляк відкрив рахунок у зустрічі, а ближче до завершення поєдинку подвоїв перевагу німців, оформивши дубль.

У заключній зустрічі клубного чемпіонату світу Баварія зустрінеться з мексиканським Тігресом, матч запланований на 11 лютого.

Баварія вийшла у фінал Клубного чемпіонату світу, впевнено перегравши Аль-Ахлі