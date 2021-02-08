Аль-Ахлі – Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Клубного чемпіонату світу
19:55 - Читать на русском
В рамках поєдинку 1/2 фіналу клубного ЧС-2021 Аль-Ахлі зустрінеться з Баварією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2021 Аль-Ахлі Каїр – Баварія розпочався о 20:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "UA:Перший", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Аль-Ахлі:
Баварія:
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