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Акулінін: Вдячний Карпатам, але потрібно робити крок вперед

8 липня 08:00 6 Читать на русском
Акулінін: Вдячний Карпатам, але потрібно робити крок вперед
Леонід Акулінін / фото: ФК Карпати

Нападник Карпат Леонід Акулінін, який днями покинув львівський клуб, попрощався з командою та вболівальниками.

Нагадаємо, Акулінін та Карпати розірвали контракт за згодою сторін.

"У першу чергу, хочу подякувати всім людям, з якими працював: адміністрації клубу, тренерському штабу та персоналу, партнерам по футбольному полю. Разом ми пережили як тяжкі, так і позитивні моменти. Хочу сказати спасибі за отримані емоції.

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У Карпатах я отримав хороший для себе досвід, дуже вдячний за це клубу. Тут я виріс і як особистість, і як футболіст. В Карпатах одна з найкращих атмосфер, яку я відчував. Ми дружили з хлопцями не тільки на футбольному полі, а і в повсякденному житті. Це приходить з часом, тому я радий, що пережив це разом з Карпатами.

Але потрібно робити крок уперед. Тож хочу побажати цій команді успіхів та перемог у майбутньому. Впевнений, ця команда може досягти значно більшого", – цитує Акулініна офіційний сайт Карпат.

Теги
Леонід Акулінін Леонід Акулінін Карпати Карпати
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