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Акції Ювентуса подорожчали на 30% після перемоги над Атлетіко

20:15 366 Читать на русском
Акції Ювентуса подорожчали на 30% після перемоги над Атлетіко
Акції Ювентуса подорожчали на 30%

Ювентус набрав у ціні після перемоги над Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Ціна акцій зросла одразу на 30% після переможного матчу проти Атлетіко у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Bloomberg.

Роналду приніс Реалу 600 тисяч євро, вибивши Атлетіко з Ліги чемпіонів

Раніше ціна однієї акції складала 1,22 євро, а після проходу команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів піднялась до 1,58 євро за штуку.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Нагадаємо, Ювентус переміг Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 та за підсумками обох поєдинків пройшов далі. Усі три голи забив Кріштіану Роналду.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Ювентус Ювентус
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