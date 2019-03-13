Акції Ювентуса подорожчали на 30% після перемоги над Атлетіко

Ювентус набрав у ціні після перемоги над Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ціна акцій зросла одразу на 30% після переможного матчу проти Атлетіко у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Bloomberg.

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Раніше ціна однієї акції складала 1,22 євро, а після проходу команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів піднялась до 1,58 євро за штуку.

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Нагадаємо, Ювентус переміг Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 та за підсумками обох поєдинків пройшов далі. Усі три голи забив Кріштіану Роналду.