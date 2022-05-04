БК Vbet – сучасний міжнародний беттінговий оператор, який на даний час займає лідируючі позиції на ігровому ринку в Україні.

Компанія має ліцензію Кюрасао, проте це не заважає їй підтримувати збірну України з футболу, бути спонсором Федерації хокею України, футбольних клубів "Ворскла" та "Олександрія", а також мати власний сайт для гравців нашої держави.

Вbбет пропонує своїм клієнтам всі ігри онлайн, а це понад 50 різних дисциплін, включаючи футбол, баскетбол, теніс, кіберспорт та інші. Крім звичайного спорту бетторам доступні казино, рулетка, покер та слоти. Також є можливість брати участь у спортивному прогнозі та боротися за джекпот.

Щоб гравцям було комфортніше, на сайті розроблені розділи статистики, результати минулих подій та календар майбутніх. Для зареєстрованих бетторів відкритий доступ до трансляцій у режимі реального часу, є матч-центр, що робить перегляд футболу онлайн ще більш зручним та інформативним. Повний перелік послуг доступний також і у мобільній версії m.vbet на основі андроїду чи IOS, що економить час та робить процес більш зручним.

Компанія Вбет зробила усе можливе, щоб кожен гравець мав змогу грати за найкращих умов. Процес реєстрації займає не більше 5 хвилин. Достатньо ввести електронну адресу, номер мобільного та придумати пароль для входу. Для вирішення будь-якого питання достатньо зв'язатися зі службою підтримки одним із доступних способів (по телефону, через пошту чи в онлайн чаті). А велика кількість способів депозиту та виводу зроблять гру доступнішою за інші сайти конкурентів.

Окремого пункту заслуговує розділ з акціями. Компанія Vbet розробили цілий перелік категорій під кожен тип гравців:

для нових клієнтів (до 1500 гривень на рахунок у вигляді фрібету). Достатньо поповнити рахунок до вказаної суми та зробити ставку на експрес від 100 гривень. У разі виграшу парі гравець отримує 50% від поставлених коштів, а якщо ставка програє, то букмекер компенсує 100% витрат);

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