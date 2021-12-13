Акціонер Евертона закликав призначити Руні головним тренером – "іриски" за 7 очок від зони вильоту
Майк Перрі, один із акціонерів "ірисок", запропонував звільнити Рафаеля Бенітеса й призначити на його місце Вейна Руні з Дербі Каунті.
"Звертаюся до всіх фанатів Евертона: я є одним із незалежних акціонерів нашого великого клубу. Мене бісить те, де ми перебуваємо.
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Якщо я підготую презентацію керівництву про те, що слід звільнити Рафу Бенітеса і призначити Вейна Руні нашим новим головним тренером, зберігши при цьому Данкана Фергюсона, ви підтримаєте мене?
Коли Данкан керував командою протягом трьох тижнів, було краще... Вейн Руні повинен стати головним тренером Евертона", – написав Перрі у Twitter, спровокувавши серйозну дискусію.
Зауважимо, "іриски" розташувались на 14 сходинці турнірної таблиці АПЛ. Від зони вильоту їх відділяють лише 7 залікових балів. Руні наразі очолює Дербі Каунті, який перебуває на дні Чемпіоншипу.
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