Майк Перрі, один із акціонерів "ірисок", запропонував звільнити Рафаеля Бенітеса й призначити на його місце Вейна Руні з Дербі Каунті.

"Звертаюся до всіх фанатів Евертона: я є одним із незалежних акціонерів нашого великого клубу. Мене бісить те, де ми перебуваємо.

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Якщо я підготую презентацію керівництву про те, що слід звільнити Рафу Бенітеса і призначити Вейна Руні нашим новим головним тренером, зберігши при цьому Данкана Фергюсона, ви підтримаєте мене?

Коли Данкан керував командою протягом трьох тижнів, було краще... Вейн Руні повинен стати головним тренером Евертона", – написав Перрі у Twitter, спровокувавши серйозну дискусію.

Зауважимо, "іриски" розташувались на 14 сходинці турнірної таблиці АПЛ. Від зони вильоту їх відділяють лише 7 залікових балів. Руні наразі очолює Дербі Каунті, який перебуває на дні Чемпіоншипу.

To all @Everton fans: I am one of few independent shareholders of our mighty club. I hate it where we are. If I make a representation to the board that we should exit Rafa Benitez and APPOINT WAYNE ROONEY as our new manager with Dunc already in place, would you support me? — Mike Parry (@mikeparry8) December 12, 2021

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